Fiorentina, contatti positivi per Faraoni. Trovata la formula giusta

Potrebbe essere Davide Faraoni il rinforzo sulla corsia destra per quanto riguarda la Fiorentina. Secondo quanto scrive Violanews, il club viola ha avuto contatti positivi con il suo entourage (con cui i rapporti sono ottimi) nel corso del fine settimana ed è lui il nome in pole per rinforzare la corsia. La formula giusta, si legge, potrebbe essere quella di un prestito con diritto di riscatto.