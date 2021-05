In casa Fiorentina il nome di Rino Gattuso è preferito a Ivan Juric, che ieri ha rotto con il Verona. La posizione dell'attuale tecnico del Napoli si sarebbe ammorbidita anche per un contatto diretto con il presidente Rocco Commisso. ​Un canale che Gattuso vorrebbe tenero aperto per strutturare la prossima Fiorentina. Nessuna condizione economica (si ragiona di un ingaggio intorno ai 2 milioni di euro), ma indicazioni di carattere tecnico: corsie esterne da rinnovare (Hysaj nome gradito), un centrocampista di peso, un esterno offensivo di qualità (Politano esempio proposto) e la permanenza di Vlahovic. Così racconta il Corriere Fiorentino