Contestazione fuori dallo stadio ‘Franchi’ dopo la sconfitta dellacontro il Sassuolo. Circa duecento tifosi si sono raccolti davanti alla tribuna per protestare contro la proprietà, in una lotta ormai aperta e in una piazza divisa. Dai cori verso i Della Valle, senza risparmiare Corvino e Cognigni: i sostenitori gigliati non hanno risparmiato nessuno. La protesta è durata circa 15’, ma la battaglia non è finita.