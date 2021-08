Rimasta beffata dall'Atalanta per l'affare Zappacosta, la Fiorentina è tornata prepotentemente sul mercato dei terzini dove sta valutando ben più di un nome dopo la cessione al Marsiglia di Pol Lirola. Quello di Andrea Conti in uscita dal Milan non convince però al 100% e per questo potrebbe concretizzarsi solo last minute se tutte le altre piste non dovessero portare ad un esito positivo.