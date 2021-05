La Fiorentina, dopo l'arrivo di Gattuso, è chiamata ad un forte rinnovamento tecnico. Come riporta La Nazione, il primo nome per rinforzare il centrocampo è quello di Stefano Sensi, fresco vincitore di scudetto con l'Inter, che difficilmente rimarrà in neroazzurro. La trattativa si può chiudere sui 15 milioni di euro.