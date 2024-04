Fiorentina, continua il pressing su De Rossi per la prossima stagione

un' ora fa



La Fiorentina continua a lavorare anche in vista del futuro. E con un Vincenzo Italiano sempre più destinato ad altri lidi, il board gigliato monitora diversi profili per garantire alla squadra un progetto tecnico all'altezza. In questo momento, i nomi dei principali indiziati a sedere sulla panchina gigliata sono quelli di Raffaele Palladino del Monza e di Alberto Gilardino del Genoa. Tuttavia, come emerso negli scorsi giorni, la dirigenza della Fiorentina apprezza particolarmente anche il nome di Daniele De Rossi.



GRADIMENTO - Il contratto di Daniele De Rossi con la Roma scadrà a fine stagione e per questo il club giallorosso è al lavoro per cercare un'intesa sul prolungamento. Tuttavia, secondo il Corriere della Sera, la Fiorentina apprezza molto il profilo del tecnico capitolino e in particolare il suo è un nome che piace molto al direttore sportivo gigliato Daniele Pradè.