Il clima tra gli ultras della Fiorentina e Dusan Vlahovic rimane molto teso, nonostante il gol contro il Cagliari: dopo la gara in casa della Lazio, il centravanti non ha partecipato al saluto della squadra verso i tifosi al seguito, forse memore degli attriti che si sono creati a Venezia qualche giorno fa. Ma secondo l'edizione locale de La Repubblica, c'è di più. OSTRACISMO - Sarebbero stati gli stessi tifosi organizzati a far capire all'attaccante che la sua presenza al loro cospetto non è gradita. Una sorta di esclusione a priori, una tregua armata in nome dell'indifferenza che consentirà alle parti in causa di convivere da separati in casa fino al momento di un addio ormai inevitabile.