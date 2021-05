Repubblica Firenze si concentra su Dusan Vlahovic il cui contratto scadrà nel 2023. La Fiorentina, si legge, è al lavoro per blindare il calciatore così da toglierlo dal mercato. Sia sul prolungamento del contratto, sia sul riconoscimento economico per alzare lo stipendio fino ai 3 milioni di euro accontentando così le richieste dell’entourage di Vlahovic. Si tratta anche sulla clausola rescissoria, che il procuratore Darko Ristic vorrebbe tenere a portata di offerta di eventuali club interessati e che la Fiorentina, invece, vorrebbe alzare per sfavorire gli eventuali pretendenti.