Tutti in campo, scrive stamattina La Nazione. Caceres continua nel programma di lavoro individualizzato domiciliare, aspettando di conoscere se la serie A possa rimettersi ai nastri di partenza. Iachini ed il suo staff non stanno trascurando niente: ciascun atleta viene monitorato costantemente, anche per evitare di far suonare il campanello d’allarme dei medici sportivi sugli infortuni dopo tanto tempo di inattività. Quello che non manca è la voglia di provare ad alzare l’asticella da parte di tutti. Se per Venuti e Agudelo, come spiegato dal ds Pradè nei giorni scorsi, ancora il protocollo è diverso, tutti gli altri hanno già aumentato il ritmo.