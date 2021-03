In vista del match contro il Milan, il Corriere Dello Sport Stadio questa mattina in edicola si sofferma su due interpreti della Fiorentina che sentiranno particolarmente questa partita. Si tratta di Nikola Milenkovic e German Pezzella, colonne difensive della squadra di Prandelli. Arrivati nell’estate 2017, per entrambi sono arrivate gioie e dolori: il rapporto cementificato nello spogliatoio, ma anche la tragedia di Davide Astori. Ora, però, nell’incontrare il loro ex allenatore la posta è davvero alta.