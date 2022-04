"Sarebbe troppo sperare che la Fiorentina da questo punto di partenza, consideriamolo così, allungasse il passo e avanzasse verso una più orgogliosa classifica?". Questo è l’interrogativo posto dall’edizione odierna Corriere Fiorentino, il quotidiano prova ad analizzare attentamente la clamorosa, ed inaspettata, vittoria di ieri contro il Napoli di Luciano Spalletti: “non si notano più i giocatori di basso ceto calcistico, di minor rendimento, di minor affidamento. Se prendiamo la partita di Napoli come testimonianza non si notano difetti irrimediabili, anzi non si notano difetti se non in qualche passaggio sbagliato, ma che gioco sarebbe il calcio se non ci fosse, accanto alla qualità, anche qualche sbavatura, qualche errore, qualche umana distrazione”



Il quotidiano, forse anche in modo provocatorio, in previsione delle ultime giornate di campionato prova a dare una chiave di lettura alla sfida di ieri: i viola non hanno un giocatore copertina ma vincono grazie al gioco corale imposto alla squadra da Vincenzo Itaiano. "Il compito della Fiorentina sarà quello di insistere, di proseguire sulla buona strada, senza aggrapparsi al giocatore migliore, ma al valore del collettivo. È vero che tra i viola ci sono individualità notevoli, come quelle dei tre attaccanti che al San Paolo hanno castigato la difesa di Spalletti, ma il miglior giocatore resta sempre lui: il gioco di squadra".