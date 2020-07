La Fiorentina sta vivendo un momento complicato, di grande confusione visto un solo punto conquistato in tre gare. In confusione, oltre al gruppo, però sembra essere lo stesso Iachini che cita due errori individuali per giustificare la pesantissima sconfitta col Sassuolo , e che lascia in panchina un acquisto da 18 milioni come Cutrone quando l’altro suo attaccante, Vlahovic, ha rimediato una squalifica. Quello che succederà al termine della stagione è ancora un rebus, ma adesso per uscire da questo momento di difficoltà la Fiorentina ha bisogno più che mai dei suoi leader. Federico Chiesa deve battere un colpo. L’attaccante viola non segna da quattro gare di fila e per trovare le sue ultime due realizzazioni dobbiamo tornare indietro fino a Febbraio, nella vittoria esterna contro la Sampdoria. L’ultimo successo, tra l’altro, della squadra di Iachini. Così riporta La Repubblica