Stefano Pioli potrebbe mischiare le carte nella sfida contro il Sassuolo. La Fiorentina non vince da settembre e, in questa stagione, non ha mai raccolto tre punti lontano dalle mura amiche. Come riportato da La Nazione, l'allenatore viola a Reggio nell'Emilia potrebbe schierare Marko Pjaca dal primo minuti - salgono le sue quotazioni dopo i problemi fisici - e attenzione anche a Dusan Vlahovic, che potrebbe partire titolare per la prima volta in stagione dopo i tre spezzoni collezionati fin qui.