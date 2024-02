Fiorentina, contro la Lazio Italiano vara il cambio modulo? Due ipotesi sul tavolo

La Fiorentina deve obbligatoriamente tornare a correre se intende lottare ancora per le posizioni di classifica che contano. E in questo senso servirà fare risultato già lunedì prossimo nella sfida che vedrà di fronte Fiorentina e Lazio al Franchi, la prima gara di un vero e proprio tour de force per i viola. Secondo quanto scrive stamattina il Corriere dello Sport, Vincenzo Italiano sta valutando anche la possibilità di un cambio modulo per la partita contro i biancocelesti abbandonando, temporaneamente, il caro 4-2-3-1. Secondo il quotidiano, sono due le opzioni possibili per quanto riguarda la gara in questione.



A TRE O A QUATTRO - La prima ipotesi è quella del cosiddetto albero di Natale. Un 4-3-2-1 che andrebbe a rinforzare sensibilmente il centrocampo con l'inserimento di tre mediani. L'altra soluzione prevede l'utilizzo ed il ritorno della difesa a tre con un 3-4-1-2. Uno schema tattico che non prevede esterni, in questo momento il punto debole della Fiorentina con un Nico Gonzalez ancora non al meglio della forma e gli altri omologhi che per un motivo o per un altro non riescono ad imporsi. Indipendentemente dal modulo scelto, la decisione della viola di adottare un approccio diverso potrebbe essere determinante per influenzare l'andamento della partita contro la Lazio.