Aleksandr Kokorin sta continuando a lavorare per trovare la miglior condizione. La Gazzetta dello Sport, stamani in edicola, scrive che l'attaccante russo, come dimostrano i test fisici appena svolti, sta avvicinandosi a una buona forma fisica: il tecnico Cesare Prandelli potrà così contare su di lui venerdì contro lo Spezia. Il giocatore, data l'assenza di Ribery, potrebbe essere la seconda punta da proporre alle spalle di Vlahovic o una pedina da inserire a gara in corso.