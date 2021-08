Davide Zappacosta è tornato in vantaggio per il dopo-Lirola alla Fiorentina. Il terzino spagnolo vuole tornare al Marsiglia, e per sostituirlo sembrava in vantaggio Stryger Larsen dopo che l'Atalanta era piombata sull'ex Genoa, ma le incertezze sull'operazione di Hateboer hanno permesso alla Fiorentina di reinserirsi nella trattativa. Dipende tutto dalle tempistiche della cessione di Lirola, come scrive l'edizione fiorentina de La Nazione.