Quella che inizierà da lunedì sarà una sosta di campionato quanto mai importante per Sasha Kokorin: il russo, che sarà out domenica contro il Milan, farà infatti di tutto per essere disponibile alla ripresa, con l’obiettivo di provare a regalarsi un rush finale da protagonista nella sua prima avventura in Italia. Per vedere però l’attaccante in campo servirà ancora un po’ di tempo, visto che si sta portando dietro un guaio molto fastidioso per Kokorin, il quale sta ancora subendo gli effetti dell’infiammazione che due giorni fa è stata perfino valutata a Roma, presso Villa Stuart, in una visita medica approfondita. A riportarlo è La Nazione.