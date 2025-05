GETTY

Fiorentina, coreografia vietata contro il Betis. La Fiesole: "Ripicca della Questura per quella esibita con la Juve"

13 minuti fa



Arriva un comunicato della Curva Fiesole, cuore pulsante della tifoseria organizzata della Fiorentina in riferimento alla partita di domani che i viola giocheranno contro il Betis Siviglia. la nota è indirizzata alla Questura di Firenze, che ha vietato ai tifosi la possibilità di esibire una coreografia per il match di domani. Una decisione presa, scrive la Fiesole, come ripicca per la coreografia esibita contro la Juventus che recitava "Juve m***a".



LA NOTA UFFICIALE - "Per giovedi avevamo preparato una coreografia mozzafiato per creare il giusto ambiente in vista della partita più difficile e importante dell'anno. In uno stato dove "vige" la libertà di espressione, il sacrosanto diritto di esprimerci liberamente ci è stato negato. Tutto ciò è solo una evidente ed inutile ripicca da parte della Questura di Firenze per la non gradita coreografia contro la Juve (merda) di qualche settimana fa. Tutto ciò a discapito di tutto l'ambiente in una giornata così fondamentale per l'intera stagione. Invitiamo pertanto tutti, domani, a portare una bandiera per colorare lo stadio in ogni settore: creiamo un inferno sui nostri spalti! Contro tutto e tutti."