Sportitalia ha organizzato nella giornata odierna il Primavera 1 TIM VISION Best Awards, la cerimonia di consegna degli oscar per la stagione 2021-22. Nella TOP 11 e per il ruolo di centrocampista inserito capitan Giovanni Corradini autore di una bellissima stagione arricchita da undici reti realizzate e cinque assist confezionati, si legge sul sito ufficiale della Fiorentina.