Lasta iniziando a lavorare per il futuro, conche hanno intensificato i contatti con i possibili tecnici, sfogliando un’ampia lista di allenatori. Sfumato Juric, che piaceva molto alla dirigenza viola, la scelta, in questo momento, sembra comunque ricadere su un tecnico che conosce il calcio italiano, capace di dare un’idea di calcio propositivo alla squadra. Commisso, non l’ha mai nascosto, vuole divertirsi e vedere i suoi ragazzi giocare bene a calcio, oltre che conquistare punti, ed in questa direzione andrà la scelta del nuovo allenatore, che in questo momento si è riassunta ad una corsa a due., dopo la fallimentare esperienza con la Sampdoria, sembra essere il primo allenatore nella lista di gradimento della dirigenza gigliata., maturata con i giallorossi, con una semifinale di Champions giocata solo due anni fa. In questo momento sembra essere lui il candidato numero uno per la panchina, ma come sappiamo queste valutazioni cambiano rapidamente.L’altro tecnico seguito dai viola, anche lui reduce da un’esperienza fallimentare e un esonero, è. La sua mentalità offensiva e la crescita dei giovani sono il suo biglietto da visita, che potrebbero fare gola alla dirigenza viola.