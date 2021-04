Dopo l’espulsione rimediata contro il Genoa, Franck Ribery salterà lo scontro casalingo contro l’Atalanta. Come rivelato dal Corriere Fiorentino, per sostituirlo Iachini sta studiando tre soluzione alternative; Eysseric, Callejon o Kouame. Ad oggi il trequartista francese sembra essere in netto vantaggio sia sull’ex Genoa che sullo spagnolo.