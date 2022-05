Questo pomeriggio il presidente dell’Empoli Fabrizio Corsi, durante un collegamento con Radio Toscana, ha avuto modo di parlare di alcuni profili azzurri in ottica Fiorentina: dal Guglielmo Vicario, possibile sostituto di Terracciano per la prossima stagione, alle pianticelle del suo vivaio. Queste le sue parole:



“Quest’anno ha dimostrato di avere delle ottime doti, ma senza dubbio il meglio deve ancora venire per lui. Il suo prossimo step arriverà quando passerà in una squadra importante, a quel punto avrà modo di misurarsi con addosso una maglia più pesante e sicuramente con responsabilità maggiori tra i pali. Siamo tutti coscienti che un conto è fare il portiere dell’Empoli, un conto è difendere i pali della Fiorentina. Che siano con i viola o che sia con la Lazio, altra squadra che lo sta seguendo da vicino, sono più che convinto che Guglielmo possa arrivare a certi livelli perché quello che ha fatto quest’anno è qualcosa straordinario. Non ha un difetto particolare, anzi è un grande professionista che lavora curando tutti i particolari. Altri profili che potrebbero far comodo alla Fiorentina di Vincenzo Italiano? Sono sincero, non vorrei entrare nello specifico dei nostri giocatori, a dir la verità non sarei neanche obiettivo. Però ad esempio Fazzini, che ha giocato poco ma ha fatto una grande partita contro l’Inter in Coppa Italia, è un ragazzo interessante. Lui come altri giovani l’anno prossimo saranno in prima squadra in pianta stabile, e sono sicuro che ci regaleranno delle soddisfazioni. Al momento non abbiamo necessità di vendere, ma probabilmente saremo costretti a farlo perché per alcuni giocatori arriveranno offerte importanti. Vorremmo cercare di non vendere tutti i nostri talenti, ma è ovvio che se bussa una big è difficile convincere un ragazzo a rimanere”.