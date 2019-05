Il direttore generale della Fiorentina, Pantaleo Corvino ha parlato sul palco di un evento a Montemarciano dello stato del calcio italiano svelando anche un retroscena di mercato. Ecco le parole riportate da Radio Bruno.



CAMPIONI - "In questo calcio globalizzato c’è troppa disparità tra le squadre e i campionati. Il tifoso italiano è abituato a guardare il mondo, e si fanno paragoni tra la propria squadra e quelle di un’altra nazione. Una volta ho trattato Jesé alla Fiorentina e mi ha detto: ‘No grazie, vado al Crystal Palace’. In passato i grandi giocatori aspettavano le selezioni dell’ultimo giorno pur di venire in Italia”.



SETTORE GIOVANILE - "I grandi club non dovrebbero investire nei grandi campioni ma nei settori giovanili, mettendo a disposizione le migliori strutture e i migliori preparatori. Questo aspetto troppo spesso è visto come secondario. Ho avuto la vocazione per arrivare alle 600 partite in Serie A, e parte dai settori giovanili, nei quali posso vantarmi di aver vinto tredici trofei”.