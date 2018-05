Il direttore generale della Fiorentina Pantaleo Corvino ha parlato di mercato in un'intervista a Sky: "Europa League? Abbiamo cambiato tanto, la squadra è arrivata al settimo posto sia nel girone d’andata che in quello di ritorno. Ciò significa che la Fiorentina ha sempre sempre dato prova di avere dei valori e delle qualità importanti. La scorsa estate sarebbe stato impossibile pensarlo. Chiesa? Siamo nella condizione di poter resistere a qualsiasi tentazione. Pioli invece ha due anni di contratto con l’opzione della società per il terzo: con Stefano siamo convinti di aver fatto la scelta migliore. Laurini e Biraghi? I terzini sono ruoli che si fa fatica a trovare sul mercato. E quando ne hai qualcuno importante il primo pensiero è sicuramente quello di trattenerlo. Seconde squadre? Il calcio necessita di una rivoluzione e questo è uno dei primi passi da fare. Poi ci dovranno essere le strutture adatte e il numero di quanti stranieri o extracomunitari avere in campo".