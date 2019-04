Il direttore generale della Fiorentina Pantaleo Corvino ha parlato in conferenza stampa, presentando il nuovo allenatore viola Vincenzo Montella.



SULLA SCELTA - "Condivisa da tutti, per lui parla la sua storia. Conosce tutto della Fiorentina e di Firenze, trovare una soluzione come questa è un piacere. Non è piacevole cambiare in corsa, aver trovato una situazione inaspettata in poco tempo e avervi posto rimedio dà felicità, anche la proprietà è contenta. Vincenzo è una soluzione per il recente e per il futuro"



​PIOLI - "Non voglio tornare sui comunicati. Io ho l'arte del fare, non quella del parlare come la stampa, e lo dico come virtù. Ho imparato molto da voi nel comunicare e mi avete insegnato che anche le false notizie diventano verità se non le smentisci. Abbiamo controbattuto per quello, credo sia giusto intervenire se pensi che una notizia sia falsa. Ognuno poi sceglie dove sta la verità".