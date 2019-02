Pantaleo Corvino, direttore generale della Fiorentina, parla a Sky Sport della sessione di mercato invernale, con la Viola tra le grandi protagoniste: "Con l'arrivo di Muriel abbiamo voluto aumentare la qualità di un reparto già forte sulla carta con Pjaca, Simeone e Chiesa. Mancava qualcosa nel reparto offensivo e il colombiano non ci sta facendo rimpiangere questa scelta. Quando si riesce a prendere Muriel il 1° gennaio, vuol dire che c'è stato un lavoro precedente. Il riscatto? Il Siviglia l'ha pagato 23 milioni, noi abbiamo ottenuto un prezzo di favore fissato a 14 milioni totali. Ogni sessione vogliamo dare continuità per migliorare la squadra che è ripartita con un nuovo ciclo. Con Rasmussen, Zurkowski e Traoré abbiamo pensato al futuro. Il mercato in uscita? Vendere nel mercato invernale significa farlo con quelli che hanno meno spazio e vogliono andare a giocare da altre parti. Non è facile trovare la soluzione migliore per tutti. Noi ce l'abbiamo fatta accontentando chi giocava poco. Thereau? Negli ultimi anni è stato uno dei protagonisti, in questa stagione ha avuto difficoltà perché c'erano giocatori più forti davanti a lui".