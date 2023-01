La Fiorentina sta cercando un esterno d'attacco da inserire in rosa? La risposta è sì, ma è un sì condizionato dalle difficoltà che sta avendo Riccardo Sottil dal recuperare dal suo ultimo infortunio. Una necessità che sarà portata avanti entro la fine del mercato se i tempi del rientro dell'italiano non si accorceranno. Jeremie Boga, che resta in uscita dall'Atalanta con un feeling mai nato con Gasperini è un'opportunità concreta che i viola stanno valutando, ma senza un'idea concreta di esborso economico all'orizzonte.