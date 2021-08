Fiorentina-Cosenza 4-0 (primo tempo 3-0)



Marcatori: 4’ p.t. e 48’ p.t. Vlahovic, 38’ p.t. Gonzalez, 6’ s.t. Venuti



Assist: 4’ p.t. Gonzalez, 38’ p.t. Biraghi, 48’ p.t. Pezzella, 6’ s.t. Callejon



Fiorentina (4-3-3): Terracciano; Venuti, Milenkovic, Pezzella, Biraghi; Bonaventura (32’ s.t. Benassi), Pulgar (42’ s.t. Bianco), Maleh (24’ s.t. Castrovilli); Callejon (24’ s.t. Saponara), Vlahovic, Gonzalez (24’ s.t. Sottil). All. Italiano.



Cosenza (3-5-2): Matosevic; Venturi, Minelli, Tiritiello; Corsi, Prestianni, Maresca, Florenzi, Panico; Arioli (20’ s.t. Moreo), Sueva. All. Zaffaroni.



Arbitro: Camplone di Pescara



Ammoniti: 46’ p.t. Corsi (C) 1’ s.t. Prestianni (C), 8’ s.t. Pezzella (F)