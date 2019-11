Sebastian Cristoforo, centrocampista della Fiorentina, ha parlato ai media ufficiali della società viola:



"Sappiamo tutti quanto German Pezzella sia importante per la squadra e per lo spogliatoio, dopo la sua uscita dal campo abbiamo sofferto, e questo testimonia quanto sia importante per noi e perchè è il nostro capitano. Sappiamo come è Pezzella, e presto tornerà con noi. Vincere? Dopo due sconfitte è fondamentale tornare a vincere, dobbiamo farlo per forza. Ci stiamo allenando bene per tornare a vincere. Lecce? Ha pareggiato con il Cagliari, sappiamo che hanno giocatori forti, ma noi giochiamo in casa e dobbiamo fare tutto per vincere."