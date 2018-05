Maximiliano Olivera e Sebastian Cristoforo, uruguaiani ai saluti: la Fiorentina cercherà di piazzarli. Contro il Milan, altra prestazione incolore e sportivamente drammatica, per i due che hanno trovato poco spazio in stagione. Riserve non all'altezza, sbarazzarsene porterà una minusvalenza, visti gli otto milioni totali spesi per portarli a Firenze.