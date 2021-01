Fiorentina- Crotone 2-1 (primo tempo 2-0)



Marcatori: 21’p.t. Bonaventura (F), 32’s.t. Vlahovic (F), 21’s.t. Simy (C)

Assist: 32’p.t. Ribery (F), 21’s.t. Pereira (C)

Fiorentina (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Igor (23’s.t. Quarta); Caceres, Castrovilli (41’s.t. Pulgar), Amrabat, Bonaventura, Biraghi; Ribery (41’s.t. Borja Valero), Vlahovic (24’s.t. Kouame). All. Prandelli

Crotone (3-5-2): Cordaz; Djidji, Marrone, Luperto (41’s.t. Golemic); Pedro Pereira, Zanellato (32’s.t. Siligardi), Eduardo, Vulic (15’s.t. Benali), Reca; Messias (41’s.t. Rojas), Simy. All. Stroppa.

Arbitro: Piccinini di Forlì

Ammoniti: 4’p.t. Igor (F), 31’p.t. Zanellato (C), 41’p.t. Ribery (F), 38’s.t. Pereira (C)