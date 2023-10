Sarà l'arbitro cipriota Chrysovalantis Theouli a dirigere Fiorentina-Cukaricki, gara valida per la terza giornata del Gruppo F di Conference League in programma giovedì 26 ottobre allo stadio "Artemio Franchi" di Firenze.



Al suo fianco, come riporta l'Ansa, tutti connazionali: gli assistenti Michael Soteriou e Pavlos Georgiou; quarto uomo Kyriakos Athanasiou; al Var Dimitris Solomou; all'Avar Marios Christoforou