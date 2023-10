La Fiorentina riparte dalla Conference League per mettersi alle spalle la brutta sconfitta casalinga contro l'Empoli nell'ultimo turno di campionato. La squadra di Italiano ospiterà i serbi del Cukaricki alle 21 per la terza giornata del gruppo F nel quale hanno totalizzato due pareggi nelle prime due giornate: 2-2 con Genk e Ferencvaros, terzo posto e la necessità di conquistare la prima vittoria per piazzarsi tra primo e secondo posto del girone. La partita è visibile in tv su Sky Sport 253 e in streaming su Dazn.



LE SCELTE DI ITALIANO - Turnover per Italiano, che dovrebbe lasciare fuori Nico Gonzalez e rilanciare Barak sulla trequarti; ai suoi lati ci saranno Kouame e Ikoné, davanti l'argentino Beltran. Chance per Maxime Lopez in mediana, Ranieri al centro della difesa insieme a Martinez Quarta con Kayode - fresco di rinnovo fino al 2028 - e Parisi sulle fasce. Tra gli indisponibili dell'allenatore viola, oltre a Biraghi, Castrovilli, Dodo e Mina c'è anche Jack Bonaventura.



Probabili formazioni



Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Martinez Quarta, Ranieri, Parisi; Maxime Lopez, Mandragora; Ikoné, Barak, Kouame; Beltran. All.: Italiano.

Cukaricki (4-2-3-1): Belic; Rogan, Vranjes, Subotic, Tosic; Docic, Sissoko; Ivanovic, Miladinovic, Adzic; Adetunji. All.: Matic.