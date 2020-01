Al termine del primo tempo di Fiorentina-Atalanta, Patrick Cutrone ha parlato ai microfoni di Rai Sport: "Stiamo giocando bene, stiamo tenendo bene il campo. Sono contento per il gol, ma dobbiamo mantenere il vantaggio e farne un altro, senza mollare. L'intesa con Vlahovic? Sono appena arrivato, dobbiamo conoscerci bene. I gol li sbagliano tutti, ora entrerà in campo e cercherà di far gol, siamo tutti uniti con lui. Condizione? Sto bene, non giocavo da un po' ma mi sono sempre allenato al 100%".