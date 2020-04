Patrick Cutrone, attaccante della Fiorentina, ha concesso una lunga intervista a Tuttosport, nella quale ha raccontato di come ha superato il coronavirus, per poi soffermarsi sulle ambizioni dei viola.



SUL CORONAVIRUS - "Non posso dire di non aver avuto paura. Questo è un virus subdolo, che nessuno conosce. Quindi all'inizio ero molto preoccupato per me, per le persone che mi erano vicine, per i miei compagni. Poi le cose sono iniziate ad andare meglio e mi sono rasserenato. Il sollievo vero e proprio comunque è arrivato con l'esito della mia negatività, solo allora mi sono tolto questo peso dalle spalle".



PRIMO GOL ALLA RIPRESA - "Sarà sicuramente qualcosa di liberatorio, da dedicare a tutti coloro che sono impegnati in questa dura battaglia come medici e infermieri".



SULLA RIPRESA CON LA FIORENTINA - "Quando sono arrivato a gennaio mi mancava il ritmo partita, ma adesso sarò pronto fisicamente per la ripartenza. Mi sto allenando molto, anche se devo ammettere che il campo e le partite mi mancano. Sono in una società che ha tanta voglia di crescere, con un presidente come Commisso che sta facendo un grande lavoro. Nei prossimi anni la Fiorentina sarà un club che attirerà grandi calciatori".



SU RIBERY - "E' un esempio per tutti per come lotta in campo e fuori. E' un fenomeno".