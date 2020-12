Nonostante le aspettative e un avvio promettente, l'avventura di Patrick Cutrone in maglia viola si è rivelata un flop. L'attaccante dell'under 21 azzurra non ha mai trovato continuità sia con Beppe Iachini che con Cesare Prandelli. Ecco perché a gennaio lascerà la Fiorentina, una decisione già presa con il benestare della società che non intende riscattare il suo cartellino dal Wolverhampton.



SI INSERISCE LA SAMPDORIA - Patrick Cutrone ha deciso di affidare i propri interessi a Federico Pastorello. L'agente di Romelu Lukaku è già al lavoro pe trovare una nuova destinazione all'ex Milan. L'attaccante piace da tempo a Genoa e Bologna, c'è stato un pour parler anche con il Benevento. Ma attenzione all'inserimento della Sampdoria che può fare leva sugli ottimi rapporti con Federico Pastorello. Massimo Ferrero è stuzzicato dall'idea di regalare Patrick Cutrone al tecnico Claudio Ranieri, contatti in corso.