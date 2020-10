Un'occasione non sfruttata quella da Patrick Cutrone, tornato al centro dell'attacco della Fiorentina nella partita di Coppa Italia contro il Padova. L'ex giocatore del Milan non ha inciso e ha sprecato l'opportunità di mettersi in mostra agli occhi di Iachini. Con Kouame e Vlahovic maggiormente considerati al momento dal tecnico marchigiano, non è da escludere una cessione per Cutrone a gennaio.