Patrick Cutrone, attaccante della Fiorentina, ha parlato al tabloid ingelese The Sun:



SITUAZIONE - “Adesso mi trovo a casa, a Firenze, con la mia ragazza Francesca ed il nostro cane Arno. Al mattino mi alleno in una piccola palestra dentro casa, mentre per quanto riguarda il cibo seguo i suggerimenti del nutrizionista della Fiorentina. Nel mio tempo libero di solito guardo film in televisione, leggo giornali e libri, gioco online e ogni tanto cucino. Mi manca l’allenamento con i miei compagni di squadra, spero di poter torna a farlo il più presto possibile. Voglio davvero ricominciare a giocare a calcio ma prima di tutto dobbiamo pensare alla salute di tutti. Al momento credo sia difficile dire quanto torneremo in campo ma non sono ottimista sul fatto che questa stagione possa finire”.

:

PREMIER LEAGUE - “La mia esperienza in Premier League è stata molto importante. Per la prima volta nella mia vita ero lontano da casa, in Inghilterra ho sperimentato una nuova cultura calcistica e uno stile di vita diverso. Inoltre non dimenticherò i fans del Wolverhampton, mi hanno accolto in modo incredibile. Oggi apprezzo ancora di più il calcio inglese, la Premier è il miglior campionato al mondo in questo momento, ne sono sicuro. Mi sono divertito con i Wolves ma ora sono in prestito per due stagioni alla Fiorentina e penso solo a questo”.