, attaccante della Fiorentina, si è raccontato al Corriere dello Sport:-“Sicuramente quella del debutto in Serie, era un Milan-Bologna, 21 maggio 2017. Poi penso a due momenti, tinti di viola: i primi minuti giocati, con la Spal, ed il primo gol, anche se è arrivato in Coppa Italia, con l’Atalanta, all’ottavo di finale. Io realizzai l’1-0 alla prima da titolare giocata con la maglia della Fiorentina, poi Lirola fece il resto, guadagnando così la qualificazione ai quarti“.“Le sue qualità? La forza fisica. Ma anche la tecnica abbinata alla velocità e alla potenza. E’ sempre in grado di creare la superiorità, di inventare dal nulla una giocata capace di fare male agli avversari“.“Per tutti noi, giocare con un compagno come lui è più facile. Sa sempre dove mettere la palla, è lui a costruire l’attimo giusto: è un fuoriclasse, dentro e fuori dal campo“.“Franck è un esempio. Con i suoi comportamenti stimola il gruppo a cercare sempre il massimo. Non dobbiamo mai essere appagati, dobbiamo lavorare sempre come se fosse il primo giorno, con la stessa fame di dimostrare. Ecco, la lezione che ci trasmette. E si, anche io sono uno che va spesso prima al campo per provare a migliorare ancora“.“Credo nella società, nei disegni della proprietà. La città è straordinaria, i tifosi pure di più. Credo che Firenze sia il mio posto perfetto“.“Sono prontissimo. Sono molto legato alla Fiorentina e voglio ripagare la fiducia che hanno riposto in me. Orgoglio e gratitudine. Al di là dei gol, è nelle difficoltà che un attaccante deve rimanere concentrato, sfruttando le opportunità, anche fossero poche, per fare risultato fino all’ultimo“.