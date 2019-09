Davide Lippi, agente ed intermediario di mercato di rilievo nei meccanismi del mercato viola concluso da poco, è intervenuto ai microfoni di Lady Radio. Queste le sue parole: “I viola hanno formulato delle offerte importanti per Politano, erano seriamente intenzionati a portarlo a Firenze. L’Inter, però, non era disponibile a venderlo. Vediamo cosa succederà a gennaio. Mancato acquisto da 30 mln? Probabilmente le altre società non avevano voglia o bisogno di cedere, come è successo con De Paul e Berardi. Come primo mercato della nuova gestione, ci si può accontentare dell’operato della Fiorentina. Ribery? Tenere la trattativa nascosta per un mese è stato complicato. La sera della presentazione è stata emozionante. Ringrazio la Fiorentina per la stima e la fiducia che mi dimostrano sempre e che cerco di ripagare nel migliore dei modi possibile”