Berardi, Santon, Tonali, Cataldi, Brignola: l'elenco dei giocatori italiani seguiti dalla Fiorentina non si ferma qui. Come riportato da La Nazione, la società viola sta sondando numerose piste per rinforzare la rosa. Domenico Berardi, visti anche i buoni rapporti con il Sassuolo dopo l'affare Babacar-Falcinelli, piace per la corsia esterna d'attacco. In difesa, invece, c'è Davide Santon, in uscita dall'Inter: nodo ingaggio. Sandro Tonali piace a mezza Italia ma il Brescia vorrebbe tenerlo. Danilo Cataldi, dal canto suo, rientrerà alla Lazio dal prestito al Benevento e si potrà aprire un tavolo per trattare. A Benevento piace anche Enrico Brignola, che sarebbe la prima riserva in attacco.