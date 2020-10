Su Il Corriere dello Sport, trova spazio la questione rinnovi di casa Fiorentina. Partendo dai casi più semplici, come quello di Cristiano Biraghi fino al 2024 o di Gaetano Castrovilli, che aggiungerà un anno al suo attuale accordo coi viola, portandolo a scadenza 2025 e aumentando l'ingaggio. Quindi Pietro Terracciano: a fine stagione il dodicesimo vede finire il suo contratto, ma c'è un'intesa di massima per arrivare fino al 2023. Non c'è fretta per Dusan Vlahovic, anche se praticamente si attende solamente la firma. Le difficoltà maggiori vertono invece su Nikola Milenkovic, citato dal ds Pradè al pari di German Pezzella tra le situazioni più complicate.