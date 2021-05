Il futuro di Youssef Maleh resta tutto da definire. Come riporta Tuttosport nell'edizione odierna, il classe '98 è stato tra i protagonisti assoluti del campionato di Serie B, ma è stato ceduto a gennaio alla Fiorentina che vorrà sicuramente valutarlo in ritiro prima di decidere cosa farne. Se continua così potrebbe sicuramente mettersi in luce anche in Viola, ma un'altra stagione in prestito a Venezia per farlo maturare non va esclusa.