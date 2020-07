L'allenatore della Fiorentina del prossimo anno, scrive l'edizione odierna de La Nazione, non sarà Beppe Iachini, ma difficilmente potrà essere un profilo internazionale come quelli di Emery o Pochettino, mentre la suggestione De Rossi è ancora un passo indietro alle altre. Da aggiungere a questi anche i nomi di Mazzarri e Maran, mentre Juric sta definendo i dettagli del rinnovo con l'Hellas. Stando al quotidiano, poi, fuori portata Spalletti, che ha ancora un anno di contratto a 5 milioni con l'Inter e chiede garanzie tecniche sulla squadra. In più ci sono piste straniere, come quella che porta a Tedesco, attuale allenatore dello Spartak Mosca.