L'edizione odierna de La Nazione parla di un sorpasso di Paulo Fonseca nelle gerarchie della Fiorentina dopo lo stallo registrato per Rino Gattuso. Commisso ha indicato per il futuro della Fiorentina «un allenatore che sia vincente», in passato Fonseca ha portato risultati in Ucraina con lo Shakhtar (3 scudetti, 3 coppe, una supercoppa) e quest’anno è arrivato con la Roma in semifinale di Europa League. La Fiorentina si sta guardando intorno anche all’estero: uno degli allenatori seguiti da tempo è Marcelino, altro profilo interessante è quello di Domenico Tedesco, il più giovane di tutti gli allenatori presi in esame, 36 anni appena. Punti a favore: la giovane età. l’esperienza internazionale, un gioco che diverte, la capacità di gestire rose di livello e anche che è nato a Rossano Calabro ed è dichiaratamente tifoso della Fiorentina. Ancora in corsa Juric, Italiano e De Zerbi.