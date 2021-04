Prima la salvezza, poi il futuro. Tutto tornerà di attualità fra qualche giorno in casa Fiorentina, perché il limbo in cui naviga in campionato è lo stesso che terrà in bilico anche le risposte dei candidati alla panchina e alla scrivania viola. Impossibile attendersi una risposta sicura e definitiva ora da Gattuso e Lippi, così come decidere sul rinnovo del ds Pradè. Coaì scrive La Nazione