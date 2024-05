Getty Images

Fiorentina, da Kayode a Beltran. Chi è certo del posto il prossimo anno

un' ora fa



La Fiorentina va incontro ad una vera e propria rivoluzione nel corso della prossima estate. Oltre al tecnico Vincenzo Italiano, che lascerà dopo tre stagioni vissute ad alti livelli, anche tanti calciatori saluteranno il capoluogo toscano. Ma quale sarà lo zoccolo duro da cui ripartirà la Fiorentina la prossima stagione? Il Corriere dello Sport in edicola stamani fa il punto proprio su questa questione.



RIPARTENZA - Quasi certamente, i viola ripartiranno da coloro che per anagrafica e per lunghezza del contratto garantiscono un certo tipo di prospettiva. Parliamo dei vari Dodo, Milenkovic, Kayode, Biraghi, Beltran e Sottil. Difficile, poi, credere a una separazione da Terracciano, straordinariamente decisivo nella sua normalità, e non per il contratto a scadenza 2025 firmato a ottobre 2022. Però, la Fiorentina un portiere lo sta cercando e allora Christensen (pagato sei milioni l’estate passata) tanto certo di rimanere non è.