Fiorentina, da Kayode a Nzola, passando per Ikoné. Chi torna e chi no dai prestiti

Zaniolo, Gudmundsson, Gosens e tanti altri. Sono parecchi i calciatori che la Fiorentina ha acquistato in prestito nel corso delle ultime due sessioni calciomercato e nelle prossime settimane il club dovrà decidere chi merita di indossare ancora ma maglia viola e chi no. Ma sono tantissimi i calciatori che hanno lasciato Firenze con la medesima formula e questa mattina il Corriere Fiorentino fa una panoramica dei giocatori che potrebbero tornare alla casa base a luglio, e chi invece ha più probabilità di essere riscattato.- Una situazione piuttosto nebulosa è quella relativa a Michael kayode, partito a gennaio con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a 17.5 milioni in direzione Brentford. Tuttavia, si legge, la sua permanenza oltremanica sembra oggi complicata a causa del poco minutaggio (fin qui solo 30') e il recente infortunio al ginocchio.

- DIscorso simile per Nzola, che ha fatto le valigie per approdare al Lens ma che a causa dei 9 milioni per il riscatto potrebbe tornare a Firenze a stagione terminata. Ikoné, invece, ha avuto un buon impatto da quando è arrivato al Como e i lariani potrebbero decidere di spendere gli 8 milioni necessari al suo riscatto. Infine, i viola potrebbeor incassare 9 milioni complessivi dalle partenze di Brekalo e Barak, che stanno ben figurando in Turchia al Kasimpasa.