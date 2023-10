Il Corriere Fiorentino in edicola stamani si concentra sulla situazione in casa Fiorentina e sui tanti complimenti ricevuti da Vincenzo Italiano in queste settimane: "Vincere infatti, vorrebbe dire stabilire il record di punti dopo le prime nove giornate nell’era dei tre punti. E poi la valanga di complimenti per il gioco espresso (soprattutto nella vittoria di Napoli), i tanti riconoscimenti arrivati nelle ultime settimane. Da Marcello Lippi a Fabio Capello, da Arrigo Sacchi ad Allegri, passando per Spalletti fino ad arrivare a Mourinho e ai tanti che, in questi giorni, hanno indicato nella Fiorentina e nel suo allenatore la più bella novità di questo primo scorcio di stagione."