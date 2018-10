Tutti sotto esame. Sette mesi per convincere i dirigenti viola ad investire sul mercato. Sì, solo perché per esercitare il diritto di riscatto fissato la scorsa estate per Edimilson Fernandes (10 milioni), centrocampista svizzero arrivato dal West Ham, e quello di Kevin Mirallas, preso dall’Everton (8 milioni), servono complessivamente 18 milioni. A cui si dovranno eventualmente sommare - analizza Il Corriere dello Sport - i 20 per Marko Pjaca, sul quale per la Juventus avrà diritto all’ultima parola, avendo fisato un contro riscatto a 26. Insomma, ai viola per confermare la squadra costruita nell’ultima sessione di mercato che tanto piace alla gente, potrebbero servire quasi 40 milioni. Toccherà al club decidere come finanziare queste eventuali scelte di mercato, consapevoli che in giro ci sono anche dei “buoni fruttiferi” che, da un momento all’altro, potrebbero portare liquidità nella casse. Sui contratti di Rebic, Hagi e del giovanissimo Vita Valencic, infatti, è stata inserita una clausola che garantisce il 50% del valore dell’operazione alla Fiorentina stessa. In estate, sembrava che il croato, tra i protagonisti al Mondiale, potesse contribuire a potare una pioggia di milioni, ma il prolungamento con l’Eintracht ha finito col mettere in naftalina il tutto.